Близки на загинали в катастрофа искат доживотен затвор за подсъдимия шофьор

Роднини и приятели на Цветомир, Стела и Найден, които загинаха на 20-ти юли 2023-а година при инцидент на пътя Плевен-Ловеч, се събраха пред съдебната палата в София, минути преди да започне делото им на последна инстанция.



С обвинение за случая е Габриел Тачев, който на първите две инстанции е осъден на 20 години затвор.

Близките на жертвите обаче искат доживотен затвор.



Причините - установено е, че по време на инцидента Тачев е бил пиян и без шофьорска книжка.



До момента на катастрофата той има 11 присъди и 15 криминални регистрации.

