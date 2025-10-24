dalivali.bg
Близки на загинали в катастрофа искат доживотен затвор за подсъдимия шофьор

Цветомир, Стела и Найден загинаха при инцидент на пътя Плевен-Ловеч

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:29 ч. 24.10.2025 г.

Роднини и приятели на Цветомир, Стела и Найден, които загинаха на 20-ти юли 2023-а година при инцидент на пътя Плевен-Ловеч, се събраха пред съдебната палата в София, минути преди да започне делото им на последна инстанция.

С обвинение за случая е Габриел Тачев, който на първите две инстанции е осъден на 20 години затвор. 

Катастрофа с участието на патрулка блокира Подбалканския път

Близките на жертвите обаче искат доживотен затвор.

Причините - установено е, че по време на инцидента Тачев е бил пиян и без шофьорска книжка.

До момента на катастрофата той има 11 присъди и 15 криминални регистрации.

