Четири листенца бяха добавени към „Дървото на живота“ във Военномедицинска академия на церемония в памет на донорите на органи и в знак на признателност към техните близки.

Лекари, военни и пациенти отдадоха почит на семействата, взели трудното решение да дарят органите на най-близките си. Тази година листенцата, добавени на „Дървото на живота“ са с две по-малко от миналата. По-малък е и броят на трансплантациите. От началото на годината досега е 48. А през мината година те са били 82.

„Благодарение на благородното решение на моя донор, бях трансплантиран с чернодробна трансплантация. Направо за мен е втори живот, аз живея много пълноценно. Усещам се като 25-годишен. Работя, тичам“, каза Сергей Билалов, трансплантиран.

„Искам да благодаря на екипите на ВМА, както и на близките на донорите, които правят това възможно“, заяви проф. д-р Никола Владов, началник на Чернодробно-панкреатична хирургия и трасплантология.

„В една трансплантация участват над 70 души, които остават зад камерите. Днес искаме да отдадем почит към тях“, каза бригаден ген. проф. Венцислав Мутафчийски, началник на ВМА.

