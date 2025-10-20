И в момента има полицаи и коли на жандармерията до сградата на общината в Пловдив.

Става дума за разследване на Европрокуратурата. Разследва се обществена поръчка за ремонт на сградите на общинските фирми "Чистота" и "Паркове и градини". Този ремонт е извършен през 2023 г. и не стойност 3 млн. лева.

Извършен е по времето на бившия кмет на Пловдив Здравко Димитров.

От медиите разбрах за случая. Не са ме викали никъде. Нямам притеснения. До колкото разбрах е имало ремонт на тези сгради, след това се е извършило още един ремонт. Аз не съм чул да има нов ремонт, но може и да има, не знам, не съм в течение", каза пред bTV бившият кмет Здравко Димитров.

Три дирекции в общината са разследвани, научи bTV от свои източници.

В сградата на Общината не се допускат граждани, разследващите проверяват документацията на местната администрация.

