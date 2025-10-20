МВР съдейства на акция на Европейската прокуратура в общината в Пловдив. Тя разследва проект, който е от преди две години, финансиран с евросредства.
Проектът е свързан с ремонт на сградата на местната чистота - Общинско предприятие "Чистота".
Три дирекции в общината са разследвани, научи bTV от свои източници.
В сградата на Общината не се допускат граждани, разследващите проверяват документацията на местната администрация.
