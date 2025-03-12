На място има екип на полицията

Бившият кмет на Пазарджик Тодор Попов предизвика катастрофа на оживена улица в града.

Бившият градоначалник е ударил друг лек автомобил странично.

Инцидентът е станал в близост до аптека, като за малко автомобилът да влезе в нея.

От полицията съобщиха, че няма пострадали водачи, щетите са минимални, но заради подаден сигнал на 112 екип на полицията е на място.

Снимка: FB / Пазарджик завинаги

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