Бившият кмет на Пазарджик Тодор Попов предизвика катастрофа на оживена улица в града.
Бившият градоначалник е ударил друг лек автомобил странично.
Инцидентът е станал в близост до аптека, като за малко автомобилът да влезе в нея.
От полицията съобщиха, че няма пострадали водачи, щетите са минимални, но заради подаден сигнал на 112 екип на полицията е на място.
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