Протест с искане за справедливост се провежда в София. Близки на загинали в катастрофа настояват за доживотен затвор на шофьор - пиян и без книжка, убил трима души край Плевен.

Инцидентът става на 20 юли 2023 г., общо трима загиват. Доказано е, че шофьорът Габриел Тачев е имал 11 предишни криминални прояви.

На първа и втора инстанция получава по 20 години затвор, а всички близки и познати на жертвите искат доживотен затвор.

Снимка: БГНЕС

Братът на един от загиналите коментира, че до тази катастрофа можеше изобщо да не се стигне, ако извършителят е бил в затвора за предишните му провинения. По думите му от Германия до България е дошъл със собствения си автомобил, без да има шофьорска книжка и пиян отнема живота на трима души.

От адвокатската кантора, защитаваща две от семействата коментираха, че доживотната присъда е възможна, защото е доказан евентуален умисъл. Според тях след делото за смъртта на Милен Цветков, това е второто такова.

Снимка: БГНЕС

Виновният за катастрофата и друг път е осъждан за шофиране без книжка. Заседанието започва в 9 ч., на последна инстанция.

