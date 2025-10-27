Бебе на 9 месеца е настанено за лечение в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана с фрактура на черепа,
По случая се води разследване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирана от БТА.
Сигналът за пострадалото бебе е подаден в полицията от Центъра за спешна медицинска помощ към 16 ч. вчера.
Детето било донесено от 27-годишната му майка. Тя обяснила, че то е паднало от легло и е получило подутина на главата, което я накарало да потърси лекарска помощ.
При прегледа лекарите установили, че има фрактура на черепа и подали сигнал в полицията.
В момента се изяснява как точно е получена травмата, уточниха от полицията.
