Бебе на 9 месеца е настанено за лечение в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана с фрактура на черепа,

По случая се води разследване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирана от БТА.

Сигналът за пострадалото бебе е подаден в полицията от Центъра за спешна медицинска помощ към 16 ч. вчера.

Детето било донесено от 27-годишната му майка. Тя обяснила, че то е паднало от легло и е получило подутина на главата, което я накарало да потърси лекарска помощ.

При прегледа лекарите установили, че има фрактура на черепа и подали сигнал в полицията.

В момента се изяснява как точно е получена травмата, уточниха от полицията.

