Българските полярници в Антарктида са посрещнали 2022 година с гайда и родопска песен. Това разказа в ефира на bTV Radio проф. Христо Пимпирев, директор на Българския антарктически институт. В момента се провежда 30-тата експедиция на Ледения континент.

„Времето беше изключително лошо там. Един много силен вятър – 120 км. в час. Въпреки това хората ни спазиха традицията. В 19 часа тамошно време, наше 24 часа, традицията от 20 години повелява да се качим на един хълм над базата. Носим бутилка шампанско, за да кажем „Наздраве“ на всички наши близки, които сме оставили в България. Тази година беше специално почетена, тъй като в групата има много добър гайдар, който е от Чепеларе. Той е там, за да построи товарен лифт, който ще помогне за строежа на новата полярна лаборатория. Във виелицата, когато всички бради и мустаци са побелели от скреж, той изсвири една родопска песен точно в 24 часа българско време“, разказа проф. Пимпирев.

Тази година се очаква да потегли и първият български антарктически кораб „Св. Св. Кирил и Методий“.

„С него България ще излезе на световната морска карта. В момента ние сме една континентална държава, като корабите почти не излизат от Босфора. Надяваме се нашият кораб да потегли за Антарктида през октомври“, допълни проф. Пимпирев.

Втората група от български учени пък потегля за Антарктида на 9 януари.