Министерският съвет одобри Решение за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Северна Македония на общата стойност 1 490 765 лв. във връзка с трагичния инцидент в Кочани в нощта на 15 срещу 16 март.

Помощта включва:

осъществена авиомедицинска евакуация на 8 души със „Спартан“ на обща стойност до 70 000 лв.

осъществена медицинска евакуация на 6 души чрез специализиран медицински транспорт с наземно медицинско превозно средство (линейка) на обща стойност 9300 лв.

осъществено лечение на 15 пациенти в лечебни заведения за болнична помощ в България на обща стойност 1 352 000 лв.

осъществено настаняване на членовете на семействата на пострадалите на обща стойност 59 465 лв.

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. в размер на 1 431 300 лв. за авиомедицинска евакуация, медицинска евакуация чрез специализиран медицински транспорт с наземно медицинско транспортно средство и лечение на пострадалите при трагичния инцидент.

Одобрени са и допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2025 г. в размер на 59 465 лв. за поемане на разходите за настаняване на членовете на семействата на пострадалите при трагичния инцидент в град Кочани, придружаващи ги по време на лечението им у нас.

