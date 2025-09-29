България е в топ 3 на държавите в Евросъюзa с най-висока смъртност, според Европейското дружество по кардиология.

Лекарската професия е призвание особено когато си от семейство медици, казва кардиологът Павел Николов.

"Баща ми е лекар, дядо ми е лекар, за мен нямаше общо взето много избор, но важното е, че беше осъзнат и желан", казва д-р Павел Николов, медицински директор и кардиолог.

Сърцето е първият орган, който започва да функционира. Започва от 6-а гестрационна седмица и продължава до края на живота ни, затова харесвам толкова много сърдечносъдовата система.

Ключът към здравото сърце са превенцията и здравословният начин на живот.

"На първо място е тютюнопушенето, физическата активност е безкрайно важна - препоръките са по 150 минути движение седмично. Кафето не е проблем, проблем е, ако то е вместо закуска, с цигара в ръка и кръвното никога не е мерено.

За да предпазят от рисковете и заболяванията младите, кардиолози влизат днес в класните стаи.

Децата от Националната природо-математическа гимназия учат за пътя към здравото сърце, а през следващите седмици лекари ще посетят още над 150 класни стаи, за да продължат инициативата.

"В деня на сърцето най-хубавото нещо, което може да направи човек е да отиде на една дълга разходка, да се отърси от стреса, да си измери кръвното вечерта и да каже на любимите си хора, че ги обича", казва още д-р Павел Николов - медицински директор и кардиолог.

