Тежка катастрофа е станала в късните часове на 26 октомври в София. Според публикации в социалните мрежи автомобил е паднал от моста на „Цариградско шосе“ при началото на бул. „Александър Малинов“ в "Младост".

На този етап няма официална информация за пострадали при пътния инцидент, но автомобилът е напълно премазан.

От кадри в социалните мрежи става ясно, че автомобилът е бил нает от компания за коли под наем в София.

Трима души са загинали, а 21 са ранени при 16 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани четири тежки и 25 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали четирима души.

От началото на месеца са станали 403 катастрофи с 37 загинали и 496 ранени.

Регистрирани са 5539 пътнотранспортни произшествия от началото на годината, при които живота си загубили 366 души, а пострадалите са 6907.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с двама повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., посочиха от МВР.

На 26 октомври автомобил излезе от пътя и падна в отводнителен канал на пътя между село Войсил и Съединение, Пловдивско. Един от пътуващите в автомобила е загинал. Шофьорът и две жени бяха транспортирани в болница.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK