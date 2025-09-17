dalivali.bg
София
сега Облачно 16°
09 Облачно 16°
10 Облачно 18°
11 Облачно 19°
12 Облачно 19°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Астрономическата есен настъпва на 22 септември в 21:19 ч.

Тогава е и моментът на есенното равноденствие

Снимка: iStock

Борислав Лазаров Борислав Лазаров

Публикувано в  08:06 ч. 17.09.2025 г.

Следващия понеделник - 22 септември, в 21:19 часа българско време настъпва астрономическата есен.

Тогава е и моментът на есенното равноденствие, припомня Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН.

В празничния за България 22 септември започва есента в северното полукълбо и пролетта в южното.

Снимка: iStock

Връщането към зимното часово време ще стане на 26 октомври (неделя) в 04:00 ч. Тогава отново трябва да преместим стрелките на часовниците с 1 час назад.

Времето на 17 септември: Жълт код за силен и бурен вятър в половината страна

Електронните и смарт устройства като мобилни телефони, компютри и телевизори автоматично ще преминат към зимното часово време.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Две тежки катастрофи с мощни коли разтърсиха Варна и София: Експерти предупреждават за „снаряди“ на пътя

Две тежки катастрофи с мощни коли разтърсиха Варна и София: Експерти предупреждават за „снаряди“ на пътя
Стрелба в училище в Хасково: Ученик стреля в междучасието (ВИДЕО, СНИМКИ)

Стрелба в училище в Хасково: Ученик стреля в междучасието (ВИДЕО, СНИМКИ)
Георги Харизанов за кмета на Варна: Не може човек да стои над 2 месеца в ареста без обвинение

Георги Харизанов за кмета на Варна: Не може човек да стои над 2 месеца в ареста без обвинение
Откриха труп на жена в Гребния канал в Пловдив

Откриха труп на жена в Гребния канал в Пловдив
Военноморските сили унищожиха надводен дрон край Варна

Военноморските сили унищожиха надводен дрон край Варна
Тази сутрин
Снимка: Кървавият бой за стек цигари: Пострадалият все още е в болница, нападателят е на свобода
Кървавият бой за стек цигари: Пострадалият все още е в болница, нападателят е на свобода
Снимка: Стрелбата в училище в Хасково: Младежът взел пистолета от свои роднини, има втори задържан
Стрелбата в училище в Хасково: Младежът взел пистолета от свои роднини, има втори задържан
Снимка: Мъжът, заснел мечката в Ловеч: Кучетата я подгониха. На нас ни беше интересно и отидохме към нея
Мъжът, заснел мечката в Ловеч: Кучетата я подгониха. На нас ни беше интересно и отидохме към нея
Лице в лице
Снимка: Защо над 250 хиляди българи са на воден режим или напълно без вода?
Защо над 250 хиляди българи са на воден режим или напълно без вода?
Снимка: Павела Митова: Не намирам никакви основания в мотивите на опозицията за вота на недоверие
Павела Митова: Не намирам никакви основания в мотивите на опозицията за вота на недоверие
Снимка: Ивайло Иванов: Крайната цел на Путин е промяна на европейската архитектура за сигурност
Ивайло Иванов: Крайната цел на Путин е промяна на европейската архитектура за сигурност
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев