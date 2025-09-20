„Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов". Това заяви в Пазарджик лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

Според него има нещо, което ще покаже кой дърпа конците.

"В момента имаме главен прокурор, който е незаконен, имаме министър на правосъдието, който гласува за този закон – на шестия месец да трябва да се сменя главния прокурор, да свика Висшия съдебен съвет, което му е в правомощията, да свика двете колегии и да им обясни какво е имал предвид авторът, когато е написал закона", посочи Василев.

"Та ако господин Борисов наистина контролира кабинета, а не го контролира Пеевски, имаме министър на правосъдието Георги Георгиев, който е гласувал за този закон – нека да свика пленарната сесия на Висшия съдебен съвет и да започнем да вкарваме някакъв ред в държавата – да се изпълняват законите“, заяви Василев.

По думите му при сблъсъка пред парламента се е видяло един безпомощен човек в лицето на Делян Пеевски.

