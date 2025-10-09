„Това, което виждаме да се случва тази сутрин с действията на прокуратурата в Столичната община, е абсолютен скандал. Вместо да се помогне на София да се справи с проблема, ѝ се пречи всячески“, каза в парламента съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев.

Той направи този коментар във връзка с това, че прокуратурата извика на разпит зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци заради кризата с боклука.

„Гражданите на София и много кметове помогнаха. Тази криза ще бъде преодоляна и мръсното изнудване на софиянци ще спре. Ще се справим с изнудвачите“, заяви Василев.

„Нали г-н Борисов каза вчера, че ще помага и днес прокуратурата започна да помага, като вика хората, които организират чистенето, за да им губи времето. Това виждаме в момента“, каза още той.

„В момента виждаме, че дуото по художествена гимнастика е преминало към съчетанието с бухалки“, заяви Асен Василев.

