Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административния съд в София и следва Агенция "Пътна инфраструктура" незабавно да извърши временно укрепване на на моста на бул. „България“, съобщиха от съда.

Това се случва в рамките на решение на ВАС, с което се отхвърля като неоснователна жалбата на Агенция „Пътна инфраструктура“ срещу заповед на временно изпълняващ длъжността главен архитект на Столичната община. Решението на ВАС е окончателно.

С оспорената заповед е наредено на Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме незабавни действия с цел основен ремонт и възстановяване на мостово съоръжение, част от пътен възел при бул. „България“, Околовръстен път – София.

Действията са за незабавно временно укрепване на съоръжението, възлагане на последващо конструктивно обследване на съоръжението, съдържащо конкретно предписания към съдържанието на последващия инвестиционен проект, изготвяне на инвестиционен проект, който да се внесе за разглеждане и одобряване пред компетентния административен орган, и за издаване разрешение на строеж, както и изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени в одобрените/съгласувани проекти и издаденото разрешение за строеж.

След пет месеца ремонт на пътен възел "Бояна" - движението по моста беше възстановено през октомври миналата година.

