В политиката има нужда от повече хора, които до този момент не са се занимавали с изработване на закони. В ефира на bTV радио Андрей Слабаков подчерта, че за него приоритет в работата в европарламента ще бъде привличането на инвестиции към България.

Не съм политик, а гражданин и съм убеден, че на мен нещата са ми много по-ясни, отколкото на много от политиците, коментира Слабаков.

Your browser does not support the audio element.

ЦИК ще оповести имената на новите български евродепутати в петък, но от ВМРО излязоха със свое паралелно преброяване, което показва, че освен Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков влиза в европарламента. И то благодарение на преференциалния вот.

Слабаков се зарече в работата си в Европейски парламент да заложи и на въпроси, свързани с културата.

Тъй като политиката на Европа в областта на културата е равно на нула, вероятно защото политиците обичат прости и необразовани хора, които лесно се манипулират, допълни режисьорът.

Не просто ще ходя на работа, а ще върша работа, коментира още той, след като първото му предизборно обещание беше именно такова.



Слабаков допусна, че и този път Делян Пеевски, който е избран за евродепутат, ще се откаже от мястото си. Не го познава лично и няма мнение за депутата на ДПС.



В ниската избирателна активност в България на изборите в неделя Слабаков видя протест на хората срещу политическата система и „калната и гнусна“ кампания преди това, в която са отсъствали важните за Европа въпроси.