Алис Купър пред Петя Дикова: Очаквайте цялото интервю с рок певеца в събота в COOLt

Какво е да споделяш пороци с имена като Джанис Джоплин, Джим Морисън и Джими Хендрикс, и да оживееш? Отговорът - от Алис Купър в специално интервю за предаването COOLt и Петя Дикова.

„Но моето поколение си каза: „Оооо, аз не искам да правя така, не искам да свърша по този начин на 27 години. То и никой от нас не вярваше, че ще доживее до 35. И ето ни сега, аз съм на 77 години и още съм в играта. Така е и с Мик Джагър, така е и с Пол Макартни“, казва рок певец, текстописец и музикант.

Какво е посланието на абсолютния Ви хит Poison?



В живота си всеки в даден момент решава да е с някого, за когото знаеш, че не е за теб. Не е подходящ, като отрова е. Твоята отрова. Казах си: „Всеки го е правил, нека да пишем за това“ – ако остане време. Вярвам, че публиката реагира на онова, което ѝ подадеш. Ако просто се качиш на сцената и си изпееш песента, публиката ще си каже: Е, добре, чудесно. НО! Ако се качиш и напълно се раздадеш, особено с нашето шоу, което е много театрално, и отгоре на това работя с най-добрата рок банда в света, публиката ще полудее.

