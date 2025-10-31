Акция „Зима“ стартира в събота, на 1 ноември. Тя ще се проведе на територията на цялата страна.

Тя е насочена към безопасността на шофьорите и пешеходците през студените месеци. Акция „Зима“ ще продължи до края на месец ноември. Тя е разделена на три кампании.

Първата е свързана с управлението на с безопасно превозно средство. Втората се фокусира върху толерантност на пътя. Третата пък е насочена към технически изправните пътни превозни средства.

Изискванията към водачите е автомобилните гуми да са сменени със зимни след 15 ноември, или с такива с 4 мм дебелина на протектора.

Санкциите варират - от 20 лева за счупени чистачки до 500 лева - за опасно неизправности по автомобила.

Сред най-честите нарушения са и износени гуми - там освен глоба от 50 лева се отнемат и контролни точки. До 200 лева пък е санкцията за неработещи мигачи.

