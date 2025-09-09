Акция в община Горна Оряховица: Разкрити са компютри, вероятно са за копаене на криптовалута

При акция на полицията разкриха нерегламентирано работещи компютри в община Горна Оряховица. Предполага се, че става дума за незаконна ферма за криптовалута.

Акцията на полицията е проведена днес след обед по сигнал на кмета на Горна Оряховица. По информация на bTV в помещение на приземен етаж на общината са открити работещи компютри и включени климатици за охлаждане.

Те били открити случайно от служители на общината, които докладвали на кмета, който подал сигнал в полицията.

По случая се води разследване под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново, за да се установи кой е развивал нелегалната дейност. Тепърва трябва да стане ясно в чий виртуален портфейл са отивали биткойните, които се копаят от конфигурациите.

Според една от версиите „копачките“ са действали от над 8 години като през цялото време от 2017 година до момента са били свързани и са черпили общински ток.

Според наши източници тази вечер на разпит в полицейското управление е бил извикан и бившият кмет на Горна Оряховица Добромир Добрев. Той е разказал, че не е влизал в тези помещения и не знае за такава дейност.

Достъп до тях са имали само сървърни администратори, един от които още работи в общината. Разпитите, експертизите и разследването продължават.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase