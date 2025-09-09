dalivali.bg
София
сега Слънчево 21°
00 Незначителна облачност 20°
01 Слънчево 20°
02 Слънчево 19°
03 Незначителна облачност 19°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Акция в община Горна Оряховица: Разкрити са компютри, вероятно са за копаене на криптовалута

Те били открити случайно от служители на общината

Димитър Върбанов

Публикувано в  23:23 ч. 09.09.2025 г.

При акция на полицията разкриха нерегламентирано работещи компютри в община Горна Оряховица. Предполага се, че става дума за незаконна ферма за криптовалута.

„Залят с бензин и транспортиран в багажник“: Арестуваха петима за отвличане на криптопредприемач

Акцията на полицията е проведена днес след обед по сигнал на кмета на Горна Оряховица. По информация на bTV в помещение на приземен етаж на общината са открити работещи компютри и включени климатици за охлаждане.

Те били открити случайно от служители на общината, които докладвали на кмета, който подал сигнал в полицията.

По случая се води разследване под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново, за да се установи кой е развивал нелегалната дейност. Тепърва трябва да стане ясно в чий виртуален портфейл са отивали биткойните, които се копаят от конфигурациите.

Мъж е изгубил близо 40 хиляди евро при измама с криптовалута

Според една от версиите „копачките“ са действали от над 8 години като през цялото време от 2017 година до момента са били свързани и са черпили общински ток.

Според наши източници тази вечер на разпит в полицейското управление е бил извикан и бившият кмет на Горна Оряховица Добромир Добрев. Той е разказал, че не е влизал в тези помещения и не знае за такава дейност.

Достъп до тях са имали само сървърни администратори, един от които още работи в общината. Разпитите, експертизите и разследването продължават.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Първо по bTV: Говори съпругата на началника на полицията в Русе

Първо по bTV: Говори съпругата на началника на полицията в Русе
Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско

Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско
Проф. Рачев: Времето на 15 септември ще е хубаво, сутринта децата да си вземат дрешка

Проф. Рачев: Времето на 15 септември ще е хубаво, сутринта децата да си вземат дрешка

Столичен квартал остава без вода

Столичен квартал остава без вода
Тази сутрин
Снимка: „Божият инфлуенсър“ - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
„Божият инфлуенсър“ - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
Снимка: Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Снимка: Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Лице в лице
Снимка: Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Снимка: Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Снимка: Любомир Каримански за състоянието на държавната хазна
Любомир Каримански за състоянието на държавната хазна
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс