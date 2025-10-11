Задържаха двама души за кражба на лек автомобил и накити при акция на полицията в София.

"Получена е оперативна информация за лица, съпричастни на кражба на 2 октомври тази година. Откраднати са накити и лек автомобил. Предприети са оперативно-издирвателни мероприятия. Около 13 ч. в хода на полицейска акция в Елин Пелин са задържани двама души – на 44 и 52 години", съобщиха от полицията.

Снимка: bTV

Те са част от криминалния контингент, с прякори Зъбчето и Змея.

"И двамата са известни на полицията за престъпления с автомобили и кражби и се познават много добре. 52-годишното лице вече е изтърпявало присъда. Счита се, че двамата са част от престъпна група, а не действат сами", съобщиха още от полицията.

Снимка: bTV

По данни на МВР на територията на София е регистриран спад от 48% на кражбата на автомобили спрямо предходните години.

По случая е образувано досъдебно производство. Двете лица са задържани за срок от 24 часа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK