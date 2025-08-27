Две африкански лунни пеперуди се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив. Те са едни от най-големите нощни пеперуди в света и впечатляват със своята окраска.

Родината на лунните пеперуди е Африка. Те са рядък, изключително красив вид, който впечатлява и с величието си. Размахът на крилата им достига 12-14 см, разказват от музея.

Лунните пеперуди живеят само няколко дни – кратък, но възхитителен миг, в който цялото им съществуване е отдадено на продължението на живота им.

През това време пеперудите не се хранят.

Лунната пеперуда има дълги израстъци на задните крила, наподобяващи опашки.

Според учените тези опашки отклоняват ултразвуковите сигнали на прилепите, което им дава значително предимство за оцеляване в естествената им среда.

