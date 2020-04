Цената на санитарните материали, които ни предпазват от коронавирус , да се определя както цената на лекарствата. За това апелира адвокат Марин Марковски в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV Radio.

“В момента лекарствата се определят нормативно, но това не важи за тези санитарните материали, които са не по-малко необходими.”, припомни той. „Кои маски гарантират, че няма да се заразиш? Никой не казва и не показва коя е маската, която запазва притежателя й от заразяване.

Къде е смисълът да слагаш една маска за камуфлаж да не те глобяват полицаите, когато тя не ти върши работа. Те не отговориха на този въпрос - кои са маските, които те пазят теб и останалите. Вторият - има ли достатъчно бройки и трето - хората да бъдат убедени да слагат тези маски.

Марковски коментира и спекулата със санитарни материали: „Искам да кажа нещо, което не се направи, няма и да се направи и последиците са и грозни, и опасни. Въпросът е със закупуването в големи количества от хора, които могат да си го позволят, на санитарни материали - спирт, маски, защитни облекла, специални дезинфектанти. И когато това се купи с цел да се продаде на много по-висока цена, вече уврежда също хората и пречи на борбата с епидемията.“, допълни адвокатът.

Марковски обясни и какво се случва с всеки, който не е спазил карантината.

„Съгласно закона не е необходимо всеки, който бъде обвинен, да бъде арестуван.

Възможно е да му се наложи гаранция или по-лека мярка, но във всички случаи той вече е обвиняем в едно редовно наказателно производство. Неговите права са ограничени от закона, защото това е разумно и необходимо за приключването на това наказателно производство.

Трябва да знаят хората, че наказателното производство ще приключи с обвинителен акт в 99 на 100 от случаите. Обвинителният акт, внесен в съда, означава осъждане. Осъждането може да е условна присъда, може да са пробационни мерки, но този човек вече е осъждан.

Звучи грозно, неприятно, малко мъчително, заплашващо. Само, че това е абсолютно необходимо. Когато дадено човешко действие е толкова лошо, че уврежда хората около него и по някой път този, който нарушава правилото, е необходимо да има защита това да не става.“