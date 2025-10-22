Софийският градски съд осъди на 9 години затвор „валиумния изнасилвач“ Йохан Стелингверф, предаде репортер на БГНЕС.

Йохан Стелингверф бе обвинен през 2020 г. по две дела за изнасилване, като едната от жертвите му е бита с електрошокова палка и поливана с узо. Той бе оставен за постоянно в ареста. Подсъдимият е бил издирван за изнасилване и в Малта. Разследващите там са издали европейска заповед за арест за пет престъпления.

Прокуратурата у нас е съгласна за екстрадицията му, но след като приключи делото му у нас.

