В първия ден на новия политически сезон правителството решава за новата линия на бедност от догодина - от сегашните 638 лева тя ще бъде повишена на 764 лева - или 390 евро.

Това е ръст с 20% в сравнение с линията на бедност тази година.

От размера ѝ зависят и колко ще скочат редица помощи и социални плащания.

Акцент в дневния ред са финансите, здравеопазването, предстоящата нова учебна година и социалната политика.

Според данните на НС над 1,4 милиона души през следващата година ще живеят под новата линия на бедност, която очакваме МС да одобри днес.

Предложението вчера беше обсъдено и между социалните партньори. Бизнесът подкрепи идеята на властта, но синдикатите бяха против, защото по думите им това увеличение не отразява показатели, като например инфлацията в малката потребителска кошница.

