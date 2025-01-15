6 години затвор за Димитър Косев, който прегази 14-годишния Иван Седмаков от казанлъшкото село Бузовград, постанови Окръжен съд – Стара Загора.

Инцидентът е от ноември 2022 г. Косев удари три момчета на колела и едно от тях беше откарано в тежко състояние в болница в Стара Загора.

Иван Седмаков почина ден по-късно в лечебното заведение от тежките травми.

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Пробите му за алкохол и наркотици бяха положителни – 1,2 промила алкохол и наличие на метамфетамин.

Освен това 57-годишния тогава Димитър Косев напусна местопроизшествието и направи опит да се укрие.

Роднини на убитото момче многократно протестираха срещу липсата на присъда за шофьора.

Съдът лиши Косев и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 7 години.

В Окръжен съд – Стара Загора делото бе разгледано по общия ред с разпит на свидетелите и вещите лица.

Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Стара Загора.

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