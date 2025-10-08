44 л/кв. м дъжд за 12 ч. в Добричка област: Какви мерки предприемат властите?

Пореден ден с предупредителен код за значителни валежи в Добричка област. И макар че днес не е червен, а оранжев, опасността от наводнения не е отминала.
Готова ли е властта за количествата дъжд и има ли опасност да се повтори наводнението в Добрич от 2014 г., когато един човек загуби живота си, а десетки семейства останаха без дом.
Една от критичните точки е дерето на Суха река. Това е мястото, което отвежда водите на реката извън Добрич.
„Обстановката тази сутрин е спокойна. Има пет сигнала за паднали дървета на територията на областта“, каза Стоян Стоянов, говорител на полицията.
Приведена е цялата техника на пожарната в готовност. Допълнително полицейски екипи обхождат невралгичните места с водосбори в най-ниската част на града, за да се реагира бързо при необходимост.
За последните 12 часа количеството дъжд, паднало в областта, са 44 л/кв. м. За Добрич са 40 л/кв. м, каза кметът на града Йордан Йорданов.
„Към момента обстановката е нормална. Нямаше предвидените огромни количества валежи, които метеоролозите предсказваха“, каза той.
