44 л/кв. м дъжд за 12 ч. в Добричка област: Какви мерки предприемат властите?

Пореден ден с предупредителен код за значителни валежи в Добричка област. И макар че днес не е червен, а оранжев, опасността от наводнения не е отминала.

Готова ли е властта за количествата дъжд и има ли опасност да се повтори наводнението в Добрич от 2014 г., когато един човек загуби живота си, а десетки семейства останаха без дом.

Една от критичните точки е дерето на Суха река. Това е мястото, което отвежда водите на реката извън Добрич.

„Обстановката тази сутрин е спокойна. Има пет сигнала за паднали дървета на територията на областта“, каза Стоян Стоянов, говорител на полицията.

Приведена е цялата техника на пожарната в готовност. Допълнително полицейски екипи обхождат невралгичните места с водосбори в най-ниската част на града, за да се реагира бързо при необходимост.

За последните 12 часа количеството дъжд, паднало в областта, са 44 л/кв. м. За Добрич са 40 л/кв. м, каза кметът на града Йордан Йорданов.

„Към момента обстановката е нормална. Нямаше предвидените огромни количества валежи, които метеоролозите предсказваха“, каза той.