Митническите служители откриха недекларирани 4000 кг хладилен агент при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

Товарна композиция от влекач с полуремарке с турска регистрация, управлявана от турски гражданин, пристига на МП Капитан Андреево на входящо трасе от Турция за България на 06.06.2025 г. Шофьорът - турски гражданин, представя документи за превозваната групажна стока от Турция за Германия. Митническата служителка, която извършва проверка на документите на товара и претегляне с електронна везна, селектира камиона за пролъчване с рентгенова апаратура.

При сканирането са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение на полуремаркето. В хода на контролните действия митническите служители откриват между декларираната стока 400 бутилки с общо 4000 кг хладилен газ "R125". За откритите бутилки с газ не е предоставена необходимата информация, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 573/2024 на Европейския парламент и на Съвета, във връзка с вноса и транзита на флуорсъдържащи парникови газове на територията на ЕС.

Контрабандната стока е задържана. На водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

