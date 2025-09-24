dalivali.bg
4 лв. за синя зона и 2 лв. за зелена зона, Столична община предлага увеличаване на цените

Предлага се още разширяване на зоните за платено паркиране в София и увеличаване на работното време

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:28 ч. 24.09.2025 г.

Увеличаване на цените за платено паркиране в София и разширяване на синя и зелена зона, се предвижда в доклад на столичния кмет Васил Терзиев, подкрепен от председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България" – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров.

„Това е първа важна крачка към по-справедливо, удобно и предвидимо паркиране в София – система с ясни правила, повече свободни места и с гаранция, че средствата от паркиране се връщат в кварталите ни под формата на инвестиции в по-добра градска среда", заяви кметът Васил Терзиев.

Припомняме, че по-рано този месец кметът на София пусна онлайн анкета с въпроси към гражданите на столицата относно паркирането в града. В допитването са участвали 22 230 души.

Онлайн анкета: Терзиев пита столичани за цените на платеното паркиране и обхвата на зоните

От администрацията на Столична община уточняват, че това е най-мащабното допитване по темата досега и дава ясна картина за проблемите и очакванията на столичани.

Основни изводи от анкетата:

  •             Най-сериозният проблем е недостигът на паркоместа, което принуждава хората да губят време в обикаляне или да паркират далеч от дома си.
  •             Почти половината от участниците подкрепят въвеждането на платена зона в Банишора, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков", както и в Редута, Гео Милев, Изток и Изгрев.
  •             В съществуващи зелени подзони (Център, Оборище, Иван Вазов, Лозенец и др.) има желание за повишаване на цената, за да се намали натоварването.
  •             Живеещите в синя зона настояват тя да работи и в неделя.
  •             80% от гражданите смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.

Основни предложения в доклада:

  •             Разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като Банишора, Редута, Гео Милев, Изгрев и Изток.
  •             Превръщане на част от зелените подзони в сини.
  •             Уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30, включително в неделя за синята зона.
  •             Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.
  •             Актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.
  •             Ново разпределение на приходите от паркиране: част от събраните пари за паркиране ще остават в Столична община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.

Кметът благодари на всички 22 230 граждани, които се включиха в анкетата, както и на общинските съветници от групата на ПП–ДБ и администрацията за работата по допитването и подготовката на доклада.

