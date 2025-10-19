Шофьор на 33 години е загинал при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен малко преди 2 часа. По първоначална информация мъжът е самокатастрофирал и е загинал на място.

Образувано е досъдебно производство.

