За 28-годишния Дарин сме ви разказвали. Благодарение на вашата помощ, той успя да събере нужните средства за лечение в Южна Корея. Успя да премине курса, но сега се нуждае от пари за следващите терапии.

Едва на 22 г. животът на Дарин Колев се преобръща. Получава ужасяващата диагноза - прогресивна системна склероза. Нейните симптоми са, че се втърдяват всички тъкани по тялото. Най-голямата опасност от това е, че засяга вътрешните органи, т.е сърцето спира да работи в някакъв момент, с белите дробове е много опасно и черният дроб.

Преди болестта Дарин е влюбен в движението. В битката с болестта Дарин не е сам. Половинката му Виктория цял живот страда от друго заболяване, за което намира лечение в Южна Корея.

"По-късно реших и аз да отида в същата клиника, за да ми направи лечени със стволови клетки. Тогава бяха нужни 70 хил. долара. С бързата реакция на хората, успяха да се съберат парите.

Дарин преминава през 4 терапии с стволови клетки. Но сега има нужда от повторно лечение в Южна Корея, по препоръка на лекарите. Сега има нужда от 20 000 долара.

След като се излекува, Дарин иска да помага.

Банковата сметка на Дарин Колев:

Пощенска банка

IBAN: BG47BPBI79421022293201

Титуляр: Дарин Ненков Колев