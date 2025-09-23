28-годишен българин с двойно гражданство е бил принудително мобилизиран в Украйна

28-годишен българин с двойно гражданство от Сандански е бил принудително мобилизиран в Украйна. За това съобщи неговият баща в социалните мрежи.

Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство, съобщават от МВнР.

Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.

Министерството на външните работи поддържа активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции.

Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права, се посочва още в позицията на външно министерство.

По-рано днес президентската институция изпрати писмо до Министерството на външните работи, с което призовава за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия.

