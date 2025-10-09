Десетки нарушители и повече инциденти с деца на пътя – това сочат данните на СДВР месец след въвеждането на новите правила и по-високите глоби.

В последните 10 дни в София са установени 260 пешеходци, които пресичат неправилно, като 5 от тях – с мобилен телефон в ръка.

Тревожен ръст на инцидентите и с деца пешеходци. 42-е са пострадали на пътя от началото на годината – това е с 27% повече спрямо миналата година.

От 7 септември униформените наказват пешеходци, които си чатят в телефона. За нарушители следят от пътната и охранителната полиция, жандармерия и цивилни полицаи.

И велосипедистите са в нарушение, ако преминават на зебра на колелото си.

