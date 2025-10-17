234 хиляди ученици са получили еднократна помощ от 300 лева от Агенцията за социално подпомагане.

Децата, получили помощи, са от първи, втори, трети, четвъри и осми клас уточняват от Министерството на труда и социалната политика.

И още - финансовата подкрепа се изплаща на два пъти - по 150 лева. Първата част - след кандидатстването им, втората - в началото на втория срок. Условието - да ходят редовно на училище.

Силвия Ковачева има две дъщери - в 4-ти и в 8-и клас, за които е взела еднократна помощ, определя а като необходима, но недостатъчна.

"При по-малките деца-определено, защото там при училища, в които няма униформи, за училищни материали и.т.н. - да! За по-големите не стига по никакъв начин", казва Силвия Ковачева от Благоевград.

Според родителите, за гимназистите размерът на помощта трябва да се повиши, реципрочно на разходите.

"Дадох за голямата дъщеря, за цяла униформа 450 лв., казва Силвия Ковачева.

"Подготовката на детето, ако е над 600-700 лв., то дори няма и 50% от това, което дава държавата. Крайно недостатъчна е, мисля, че Социалното министерство трябва сериозно да се огледа в тази еднократна помощ", заяви Иван Станчев.

Интересът към тази помощ е висок, казват от Агенция "Социално подпомагане" в Благоевград, защото не е обвързана с дохода на родителите.

"Единственото условие, помощта да бъде получена и да не бъде върната е децата да посещават редовно учебните занятия", заяви Росен Китанов, гл.социален работник, отдел "Социална закрила", дирекция "Социално подпомагане"-Благоевград.

Финансовата подкрепа се изплаща на два транша по 150 лв. Първата половина се получава след подаване на заявление, а втората – в началото на втория учебен срок. При над 5 неизвинени отсъствия на децата, помощта подлежи на връщане, а вторият транш от нея изобщо не се изплаща, обясняват социалните.

