Две години след окончателната присъда за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина Йоан Матев е подал искане за предсрочно условно освобождаване.

Самото решение може да бъде обжалвано пред апелативната инстанция.

Матев беше осъден окончателно преди две години.

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Наказанието му е шест години и половина затвор, тъй като е извършил престъплението като непълнолетен.

Георги Игнатов беше убит с нож през 2015 г. Йоан Матев беше арестуван две години по-късно, тъй като дълго време МВР не можа да стигне до заподозрян.

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