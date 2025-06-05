Две години след окончателната присъда за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина Йоан Матев е подал искане за предсрочно условно освобождаване.

Самото решение може да бъде обжалвано пред апелативната инстанция.

Вуйчото на Георги Игнатов пред bTV: Гого няма да се върне, Йоан Матев трябва да се разкае в затвора

Матев беше осъден окончателно преди две години.

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Наказанието му е шест години и половина затвор, тъй като е извършил престъплението като непълнолетен.

Георги Игнатов беше убит с нож през 2015 г. Йоан Матев беше арестуван две години по-късно, тъй като дълго време МВР не можа да стигне до заподозрян.

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