Лекарите се борят за живота на 16-годишно момче след тежък инцидент край Пловдив, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал край язовир „Пясъчник“, където тийнейджърът без книжка паднал от управлявания от него нерегистриран кросов мотор. Младежът е настанен в критично състояние в пловдивска болница. 

По случая е образувано досъдебно производство.

Моторист загина при пътен инцидент в Ямболско

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK