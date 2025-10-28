Лекарите се борят за живота на 16-годишно момче след тежък инцидент край Пловдив, предаде БГНЕС.
Инцидентът е станал край язовир „Пясъчник“, където тийнейджърът без книжка паднал от управлявания от него нерегистриран кросов мотор. Младежът е настанен в критично състояние в пловдивска болница.
По случая е образувано досъдебно производство.
