15-годишен тийнейджър пострада, след като самокатастрофа с електрическо превозно средство в Малко Търново.

Инцидентът е станал тази сутрин около 6:57 ч. на кръстовището на улиците "Иван Башев" и "Първи май", след като младежът загубил контрол над управлението и се ударил в крайпътен бордюр.

Пострадалият е настанен в отделението по неврохирургия на УМБАЛ – Бургас със счупени носни костици. Той е без опасност за живота.

Поради здравословното му състояние водачът не е бил тестван на място с дрегер за алкохол и наркотици, но е взета кръв за лабораторен анализ.

По случая е образувано досъдебно производство.

