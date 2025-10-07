Сняг покри проходите "Пампорово", "Рожен" и "Превала" в област Смолян, съобщиха от Областното пътно управление в Смолян.

По данни на Планинската спасителна служба в Пампорово, в курорта има около 10 сантиметра сняг. Валежите продължават.

Най-високо предупреждение за опасно време заради дъжд, в планините - сняг

От пътното управление предупреждават шофьорите да бъдат много внимателни и подготвени за зимни условия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 