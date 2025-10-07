Сняг покри проходите "Пампорово", "Рожен" и "Превала" в област Смолян, съобщиха от Областното пътно управление в Смолян.
По данни на Планинската спасителна служба в Пампорово, в курорта има около 10 сантиметра сняг. Валежите продължават.
От пътното управление предупреждават шофьорите да бъдат много внимателни и подготвени за зимни условия.
