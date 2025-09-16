10-годишният шампион Лео Кралев: Движим се със 100 км/час. Не ме е много страх

На пътя няма рестарт - с това послание Столичната община даде старт на национална кампания за безопасност по пътищата. В нея се включиха известни лица от автомобилните спортове у нас.

С дрифт шоу и картинг състезание - така беше открита инициативата на пистата в столичния квартал "Красна поляна".

На първа линия застана и 10-годишният шампион Лео Кралев, който преди дни се прибра с купата от първото място на италианския шампионат Рок Къп.

„Искам много да съм във Формула 1 и да спечеля Формула 1", казва малкият състезател

„Движим се със 100 км/час. Не ме е много страх с тази скорост, защото съм свикнал с нея“, казва Лео Кралев.

Той получава контузия, след като претърпява катастрофа по време на състезание.

"Изплаших се, но предолях и сега печеля", кава детето.

„Искам много да съм във Формула 1 и да спечеля Формула 1“, казва Лео.

Пламен Кралев, бащата на детето, казва, че сега са много щастливи, въпреки инцидентите през сезона и въпреки че всичко е било решавано в последния момент.

„Емоциите са повече отколкото, когато аз самият се състезавах“, казва Пламен.

„Нашата роля е да го подкрепяме. Ако иска да продължава по този път, да застанем с него с всички сили да му помагаме. Разбира се, ако в някакъв момент му стане много трудно, реши да се откаже - също. Но засега не дава такива признаци“, коментира още той.

Днес на първа линия до Лео застана пилотът във „Формула 3“ - Никола Цолов, който от следващия сезон ще кара във „Формула“ 2.

„Виждаме често почти всеки ден големи катастрофи, които изобщо не трябва да се случват и затова трябва този адреналин да се изкарва на пистата, а не на пътя“, коментира Никола.

Преди да се включи в състезанието, Ангел Караньотов откри събитието с дрифт обиколка.

„Автомобилите на улицата и така нареченият дриф, който те правят, е изключително опасен, защото контролът е близо но нула. Има все повече места, където да го правят. Така че съветвам по-скоро младите - сложете си едни колани и отидете някъде на полигон и въртете колкото искате“, коментира той.

На пистата излезе и кмета на София - Васил Терзиев с призив за повече отговорност сред шофьорите.

„На пътя няма рестарт, това не е видео игра, и трябва да си внимателен, да цениш собствения си живот и живота на другите“, заяви той.

