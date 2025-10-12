dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 16°
17 Разкъсана облачност 16°
18 Разкъсана облачност 15°
19 Разкъсана облачност 13°
20 Разкъсана облачност 13°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време

Последни новини

Израелското правителство очаква всички 20 живи заложници да бъдат пуснати от "Хамас" утре рано сутринта

Израелското правителство очаква всички 20 живи заложници да бъдат пуснати от "Хамас" утре рано сутринта
Зеленски към Макрон: Украйна има нужда от повече системи за противовъздушна отбраната

Зеленски към Макрон: Украйна има нужда от повече системи за противовъздушна отбраната

КРИБ: КНСБ се държи като радикална политическа организация

Железничар е прегазен при маневра на товарна композиция

Спират по-рано от обявното топлоподаването в столичния квартал "Дружба"

Израел ще унищожи всички останали подземни тунели в ивицата Газа след освобождаването на заложниците

Кризата с боклука в Италия и ролята на мафията: Защо управлението на отпадъците е апетитен бизнес

Напрежение в Огняново: Граждански арест и последвал обиск срещу търговията с вот (СНИМКИ)

„Ферма на ужасите“: Над 250 мъртви животни, оцелелите яли трупове

Познаваме ли отличителните знаци на еврото и как да разпознаем измама?
bTV разказва

bTV Разказва: Дания – архитектура на щастието

Копенхаген успява да превърне водата от уязвимост в източник на устойчивост

Снимка: bTV

Радиана Божикова Радиана Божикова

Публикувано в  16:25 ч. 12.10.2025 г.

Европа е най-бързо затоплящият се континент, а наводненията са най-честото и най-скъпо струващото природно бедствие. През следващото десетилетие се очаква рискът и щетите да продължат да нарастват.

А Копенхаген е един от малкото градове в света, който успява да превърне водата от своя най-голяма уязвимост в източник на устойчивост.

Наводнения се случват и в Дания, и в България – различни по мащаб, но с едно общо предизвикателство: как градовете ни да станат по-устойчиви на климатичните промени.

В северните страни архитектурата обединява защитата и усещането за уют, докато у нас реакцията често идва след стихията.

Между несигурността и спокойствието, между бетона и зеленината, възниква въпросът – може ли градската среда да направи хората по-щастливи?

Снимка: bTV

„Наводненията причиняват близо половината от всички щети в Европа, свързани с екстремни природни явления.

До края на века се очаква да придобият катастрофални измерения. В резултат на климатичните промени температурите се повишават, което позволява на атмосферата да задържа повече водни пари.

Според основен физичен закон, при повишаване на температурата с един градус атмосферата може да съдържа с 7% повече водна пара.

Снимка: bTV

По-влажният въздух води до по-висок риск от екстремни валежи, а те от своя страна увеличават вероятността от различни видове наводнения – речни, дъждовни и крайбрежни.

Снимка: bTV

Едновременно с това морското равнище се покачва, а по-високите температури пораждат по-чести бури“, казва Жули Беркманс, експерт по климатични рискове и адаптация, Европейска агенция по околна среда.

Всички помнят голямото наводнение има в Копенхаген през 2011 г.

Снимка: bTV

„Беше съботен следобед, тежък и задушен като в тропиците, където съм работил дълго. Познавам добре този горещ и тежък въздух, когато температурите надхвърлят 30 градуса, а влажността те кара да се чувстваш като в одеяло. Със съпругата ми вече бяхме потеглили към центъра за джаз фестивала, когато внезапно ни застигна и дъждът. Водата ставаше все повече и повече. Когато минавахме покрай увеселителния парк „Тиволи“, хора тичаха навън, държейки обувките си. „Тиволи“ е разположен много ниско. Дъждовната вода покачи нивото на езерото, което се намира в парка и то преля, заливайки всичко наоколо. Децата ми, тогава на 17 и 23 години, бяха на друг фестивал. Обадих им се с думите: „Говори баща ви! Това е важно предупреждение!“ На връщане видях хора, които изнасят стоката от магазините си. В очите им имаше отчаяние – знаеха, че няма да отворят през туристическия сезон. Беше 2 юли, а представете си – юли, август, септември… Това са месеците, в които се печелят най-много пари. По лицата им личеше – бяха изгубили всичко“, спомня си Йес Клаусон-Каас, главен консултант в HOFOR (ВиК оператор в Копенхаген).

Може да изглежда като обикновен парк, но „Енгхве“ всъщност под повърхността му се крие една от най-иновативните защити на Копенхаген срещу екстремни метеорологични условия. Проектиран е гъба, който събира и задържа дъждовната вода при по-силни валежи, а през останалото време е свободно зелено пространство за всички граждани.

Снимка: bTV

Идеята човек да плува в пристанището на Копенхаген преди 15 години е била немислима, тъй като близо 100 преливни канала изхвърлят отпадъчни води в него. Днес пристанището се е превърнало от индустриален район в зелен жилищен квартал с богата флора и фауна. Новите зелени пространства намаляват риска от наводнения, а жителите вече се разхождат или карат колело до пристанищните бани.

Копенхаген е Световна столица на архитектурата до 2026 г. заради своята устойчива градска среда и иновации в екологичното развитие.

Снимка: bTV

Проучванията показват, че архитектурата и градоустройството имат силно влияние върху щастието. Животът в гъсто населени градове води до 40% по-високи нива на депресия и 20% на тревожност, докато наличието на зелени площи повишава усещането за щастие.  Сигурността на хората е ключов елемент на щастливото общество и заема важна част от градското планиране и архитектурата. При наводнението в Копенхаген през 2011 г. падат 135 мм дъжд за няколко часа.

В българските села, в община Карлово през 2022 данните са за над 164 мм за 24 часа, а през 2025 г. в черноморския курорт „Елените“ валежите надхвърлят 200 мм. Въпреки сходните количества, щетите в България са по-големи поради неподготвената инфраструктура и липсата на превантивни мерки.

Гледайте целия филм във видеото!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
На 79 г. почина носителката на „Оскар“ Даян Кийтън (СНИМКИ и ВИДЕО)

На 79 г. почина носителката на „Оскар“ Даян Кийтън (СНИМКИ и ВИДЕО)
В неделя близо 8000 бегачи от 66 страни ще участват в Софийския маратон

В неделя близо 8000 бегачи от 66 страни ще участват в Софийския маратон
Експулсиран по затворническите си дрехи: Васил Димитров от флотилията с помощ за Газа с разказ за хуманитарната мисия

Експулсиран по затворническите си дрехи: Васил Димитров от флотилията с помощ за Газа с разказ за хуманитарната мисия
Напрежение в Огняново: Граждански арест и последвал обиск срещу търговията с вот (СНИМКИ)

Напрежение в Огняново: Граждански арест и последвал обиск срещу търговията с вот (СНИМКИ)
Битката за чиста София: Общински съветници изразиха подкрепа за кмета, но и остри критики

Битката за чиста София: Общински съветници изразиха подкрепа за кмета, но и остри критики
Тази сутрин
Снимка: Деница Сачева: Кметът на София се лута между пиар стратегията и реалността
Деница Сачева: Кметът на София се лута между пиар стратегията и реалността
Снимка: Ще се увеличи ли стойността на ваучерите за храна до 300 лв. през 2026 г.?
Ще се увеличи ли стойността на ваучерите за храна до 300 лв. през 2026 г.?
Снимка: Проф. Георги Рачев: Възможно е циганско лято около Димитровден
Проф. Георги Рачев: Възможно е циганско лято около Димитровден
Лице в лице
Снимка: Филип Буков за успеха на младите спортисти
Филип Буков за успеха на младите спортисти
Снимка: Правосъдие с изтекъл мандат
Правосъдие с изтекъл мандат
Снимка: Свободата на словото зад решетки?
Свободата на словото зад решетки?
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели