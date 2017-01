Има (ли) “руски” компромат срещу Доналд Тръмп

Избраният за американски президент Доналд Тръмп се оказа в средата на нов голям скандал, след като в американски медии се появиха непотвърдени информации за това, че е поставен в зависимост от руските специални служби чрез компрометиращо видео и неговата кампания за Белия дом е протекла в тясна координация с Кремъл.

В сюжета косвено е намесена и България.

И милиардерът, и Москва отричат твърденията, съдържащи се в документите, за които се твърди, че са на американското разузнаване. Смята се, обаче, че представители на спецслужбите действително са провели разговори по темата и с настоящия, и с бъдещия президент.

Новината, която тръгна от Си Ен Ен, не е новина в пълния смисъл на думата. Сайтът „Мадър Джоунс” публикува още в края на октомври информация, че се разследва връзка между руските служби и Доналд Тръмп. Сега обаче електронното издание „Бъзфийд” публикува пълните 36 страници с отделни бележки, на които е била базирана по-старата публикация.

За голяма част от тях се твърди, че са събрани от бивш британски агент с изключително добри контакти в Кремъл.

Някои от твърденията са наистина впечатляващи. Според документите, поне от 5 години Русия подготвя Доналд Тръмп за американски президент, като му предоставя разузнавателна информация за действията на Демократическата партия, а в замяна екипът на милиардера подпомага Москва с данни за действията на руски олигарси на американска земя.

От написаното става ясно, че Кремъл е предлагал на Тръмп и апетитни инвестиционни възможности на имотния пазар в Русия, но той не се е съгласил. Милиардерът нямал против през цялата кампания да бъде обвързван с Русия, защото това отвличало вниманието от по-големи корупционни сделки с Китай и други развиващи се пазари.

Ако се вярва на документите, той е бил и в зависимост от руското разузнаване заради компрометиращо видео с участието на проститутки в московския хотел „Риц Карлтън” през 2013 г., което е в притежание на ФСБ. Като цяло, Москва е събирала очерняща информация и за него, и за Хилари Клинтън, но в медиите се е появило само „досието” на бившата първа дама.

По отношение на тази операция, която американските служби вече открито свързват с Русия, в бележките, приписвани на разузнаването, се посочва, че основен координатор е говорителят на Владимир Путин Дмитрий Песков и изтичането на имейли към „Уикилийкс” не е протекло толкова гладко. В един момент руското политическо ръководство е било разделено по въпроса дали трябва да продължава с директната си ангажираност в САЩ, като е имало сериозна вероятност и Песков, и външният министър Сергей Лавров да платят с постовете си за авантюрата.

До последно в ход са били и подготвителни действия за прикриване на цялата кампания в подкрепа на Тръмп. За целта част от хакерите, действали срещу Демократическата партия от Румъния и други страни от Източна Европа (официалната версия е, че имейлите на екипа на Клинтън са били откраднати от румънски хакер – б.р.) да се „покрият” временно в „убежище” в българския град Пловдив.

Дмитрий Песков нарече твърденията „фантастика”, а Доналд Тръмп ги определи като „лов на вещици”.

Той дори се разсърди на разузнавателните агенции за това, че са допуснали "фалшивите новини" за обвързаността му с Русия да видят бял свят:

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?