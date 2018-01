Доналд Тръмп се самоопредели като „много стабилен гений”

Американският президент Доналд Тръмп се самоопредели като „гений, при това много стабилен гений”. Това написа той в „Туитър” след публикуването на новата книга за него.

„Мисля, че мога да се определя не само като умен, а като гений, при това "много стабилен гений”.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!