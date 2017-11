Доналд Тръмп: Хейтъри и глупаци ме критикуват за Русия

Кога всички онези хейтъри и глупци ще проумеят, че да имаш добри отношения с Русия е добро нещо, а не лошо нещо? Искам да реша проблема със Северна Корея, Сирия, Украйна, тероризма и Русия може много да помогне. Този коментар направи в „Туитър” американският президент Доналд Тръмп ден, след като се срещна с колегата си Владимир Путин във Виетнам.

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!

Той припомни, че и неговият опонент от миналогодишния вот Хилари Клинтън е декларирала желание за по-добри отношения с Москва, а предшественикът му на поста Барак Обама е имал „нулева химия с Путин”.

В канонадата си от туитове американският държавен глава не подмина и темата „Северна Корея”, която беше основна в неговата 11-дневна азиатска обиколка. По думите му китайският държавен глава Си Дзинпин се е съгласил да затегне санкциите срещу КНДР.

Пекин е единственият голям съюзник на Пхенян и ограничение на търговията между двете страни би могло сериозно да разклати режима на Ким Чен-ун, който направи серия ядрени и ракетни изпитания. "Китай би могъл да реши този проблем лесно и бързо", заяви тръмп.

Верен на себе си, той не пропусна да атакува севернокорейския лидер лично: "Защо Ким Чен-ун ме обижда, като ме нарича "стар", когато аз НИКОГА не бих го нарекъл "нисък и дебел"? А аз толкова се старая да бъда негов приятел - и може би някой ден това ще се случи!"

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!