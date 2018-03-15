Топ 8 в Лига Европа (ВИДЕО)

Отборите на "Атлетико" Мадрид, "Лацио", Лайпциг", "Спортинг" Лисабон, "Олимпик" Марсилия, "Залцбург" и "Арсенал" се класираха за 1/4-финалите в Лига Европа.
ЦСКА Москва с национала Георги Миланов допълни топ 8, след като сътвори истински подвиг срещу "Лион" - 3:2 в реванша и място сред най-добрите в турнира. Жребият в Нион е утре (петък) от 14 ч. българско време.
Вижте всички голове и положения от реваншите в 1/8-финалите:
"Атлетик" Билбао - "Олимпик" Марсилия 1:2 (общ резултат 2:5) - 0:1 Пайе (37-д), 0:2 Окампос (52), 1:2 Уилямс (74)
"Виктория" Пилзен - "Спортинг" Лисабон 2:1 (общ резултат 2:3) - 1:0 Бакош (6), 2:0 Бакош (65), 2:1 Баталия (105)
"Олимпик" Лион - ЦСКА Москва 2:3 (общ резултат 3:3) - 0:1 Головин (39), 1:1 Корне (58), 1:2 Муса (60), 1:3 Вернблум (65), 2:3 Диас (71)
"Арсенал" - "Милан" 3:1 (общ резултат 5:1) - 0:1 Чалханоглу (35), 1:1 Уелбек (39-д), 2:1 Джака (71), 3:1 Уелбек (86)
"Локомотив" Москва - "Атлетико" Мадрид 1:5 (общ резултат 1:8) - 0:1 Корея (16), 1:1 Рибус (20), 1:2 Саул (47), 1:3 Торес (65-д), 1:4 Торес (70), 1:5 Гризман (85)
"Локомотив" Москва - "Атлетико" Мадрид 1:5 (общ резултат 1:8) - 0:1 Корея (16), 1:1 Рибус (20), 1:2 Саул (47), 1:3 Торес (65-д), 1:4 Торес (70), 1:5 Гризман (85)