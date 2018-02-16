Всички резултати и голмайстори от първите 1/16-финали в Лига Европа

Всички резултати от първите 1/16-финални сблъсъци в Лига Европа:
"Астана" - "Спортинг" Лисабон 1:3
1:0 Марин Томасов (7), 1:1 Бруно Фернандеш (48-дузпа), 1:2 Желсон Мартинс (50), 1:3 Сейду Думбия (55)
"Борусия" Дортмунд - "Аталанта" 3:2
1:0 Андре Шюрле (30), 1:1 Йосип Иличич (51), 1:2 Йосип Иличич (56), 2:2 Миши Батшуай (65), 3:2 Миши Батшуай (90+1)
"Лудогорец" - "Милан" 0:3
0:1 Патрик Кутроне (45), 0:2 Рикардо Родригес (64-дузпа), 0:3 Фабио Борини (90+2)
"Олимпик" Марсилия - "Спортинг" Брага 3:0
1:0 Валер Жермен (4), 2:0 Валер Жермен (69), 3:0 Флориан Товен (74)
"Ница" - "Локомотив" Москва 2:3
1:0 Марио Балотели (4), 2:0 Марио Балотели (28-дузпа), 2:1 Мануел Фернандеш (45-дузпа), 2:2 Мануел Фернандеш (69), 2:3 Мануел Фернандеш (77)
"Йостерстунд" - "Арсенал" 0:3
0:1 Начо Монреал (13), 0:2 Сотирос Пападжианопулос (24-автогол), 0:3 Месут Йозил (58)
"Реал Сосиедад" - "Залцбург" 2:2
0:1 Микел Оярсабал (27-автогол), 1:1 Алваро Одриосола (57), 2:1 Аднан Янузай (80), 2:2 Такуми Минамино (90+4)
"Спартак" Москва - "Атлетик" Билбао 1:3
0:1 Ариц Адурис (22), 0:2 Ариц Адурис (39), 0:3 Микел Рико (45+1), 1:3 Луис Адриано (60)
АЕК - "Динамо" Киев 1:1
0:1 Виктор Циганков (19), 1:1 Астрит Айдаревич (80)
"Селтик" - "Зенит" 1:0
1:0 Калъм Макгрегър (78)
"Копенхаген" - "Атлетико" Мадрид 1:4
1:0 Виктор Фишер (15), 1:1 Саул Нигес (21), 1:2 Кевин Гамейро (37), 1:3 Антоан Гризман (71), 1:4 Витоло (77)
"Стяуа" - "Лацио" 1:0
1:0 Харлем Гнохере (29)
"Олимпик" Лион - "Виляреал" 3:1
1:0 Тангуй Ндомбеле (46), 2:1 Набил Фекир (49), 2:1 Пабло Форналс (63), 3:1 Мемфис Депай (82)
"Наполи" - "Лайпциг" 1:3
1:0 Адам Оунас (60), 1:1 Тимо Вернер (61), 1:2 Брума (74), 1:3 Тимо Вернер (90+3)
"Партизан" - "Виктория" Пилзен 1:1
1:0 Леандре Тавамба (58), 1:1 Радим Ржезник (81)