"Херта" се шегува с Ибра: Нямаме пукната пара, но можеш да спечелиш Бундеслигата

Германският футболен клуб "Херта" Берлин, посредством отговорниците си за комуникацията с феновете в социалните мрежи, отправи забавен туит към Златан Ибрахимович.

От столичния тим признаха, че нямат пукната пара, но пък могат да помогнат на шведа да спечели титлата на Германия, след като той вече има такива в Холандия, Италия, Испания и Франция. Тази от Англия му се изплъзна.

No contract at @ManUtd - we've great fans, but still no cash: BUT YOU CAN WIN @bundesliga_de for 1st time Think about it @Ibra_official pic.twitter.com/4mx0rEmMXr