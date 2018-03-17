Стамен Белчев определи групата за дербито с "Левски"
Срещата от Първа лига е в неделя от 13:00 ч.
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Обновена: 17.03.2018 16:04
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Старши треньорът на ЦСКА Стамен Белчев определи група от 21 футболисти за лагера преди мача с "Левски". Срещата е в неделя от 13:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в столицата.

Групата за мача: Георги Китанов, Витаутас Черниаускас, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Александър Барт, Божидар Чорбаджийски, Александър Дюлгеров, Стойчо Атанасов, Жеферсон Телес, Тиаго Родригес, Александър Георгиев, Кристиян Малинов, Рубен Пинто, Жан Бланко, Роланд Алберг, Раул Лое, Енрике Рафаел, Кирил Десподов, Фернандо Каранга, Укра, Едвин Джеси.

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Етикети:Футбол Левски Цска Дерби Първа Лига Стамен Белчев
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