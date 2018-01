Кепа преподписа с "Атлетик" до лятото на 2025 г.

Испанският клуб "Атлетик" Билбао съобщи, че вратарят Кепа Аризабалага е подписал нов договор до юни 2025 г.

По този начин баските тушират всякакви опити на други отбори да привлекат 23-годишния страж, който е смятан за един от най-перспективните играчи в света на своя пост.

Athletic Club and @kepa_46 have signed the renewal contract by which the player will remain in the rojiblanca discipline until 30 June 2025. His cancellation clause will be 80 million Euros. #athletic pic.twitter.com/4lDrSCFIha