Рекорд: Кейти Пери е първата знаменитост със 100 млн. последователи в „Туитър”

Певицата Кейти Пери стана първата знаменитост със 100 милиона последователи в „Туитър”, съобщи Контактмюзик.

На второ място е певецът Джъстин Бийбър със 96,7 милиона последователи. Трети е бившият американски президент Барак Обама със 90,8 милиона последователи. Тейлър Суифт и Риана са на четвърто и пето място съответно с 85,1 милиона и 74,1 милиона.

За да отбележи рекорда на Кейти Пери, „Туитър” пусна видео с някои от най-добрите послания на певицата.

