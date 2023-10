Напълно съкрушени сме от загубата на нашия колега, казаха звездите от сериала „Приятели“ за смъртта на Матю Пери, който почина в събота на 54-годишна възраст.

В съвместно изявление Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Мат Лебланк, Дейвид Шуимър и Лиза Кудроу бяха единодушни, че „загубата е неизмерима“, предаде Би Би Си.

„Всички сме толкова опустошени от загубата на Матю. Бяхме нещо повече от сценични партньори. Ние сме семейство. Има толкова много за казване, но точно сега ще отделим малко време, за да скърбим и да осмислим тази необозрима загуба. С времето ще кажем повече, както и когато можем. Засега нашите мисли и нашата любов са със семейството на Мати, неговите приятели и всички, които го обичаха по света”, гласи изявлението.

