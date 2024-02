На 62-годишна възраст почина кънтри звездата Тоби Кийт. Певецът загуби битката с рака.

„Тоби Кийт почина снощи на 5 февруари, заобиколен от семейството си. Той се бори с достойнство и кураж. Моля уважете личното пространство на семейството в такъв момент“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на певеца.

Снимка: Getty Images

Това се случва две години, след като той сподели, че е диагностициран с рак на стомаха малко преди да бъде признат за „Кънтри икона“ на наградите People’s Choice Country.

„Има и добри дни, има и такива, в които си долу. Други, в които си горе, знаете. Винаги е от 0 до 60 и обратно, от 60 до 0, но днес се чувствам добре!“, каза той по време на наградите.

Кийт продължава да записва и твори, докато води борбата с коварната болест. През кариерата си той изнася стотици концерти за американски военнослужещи в страни като Афганистан и Ирак, както и на събития за президентите Доналд Тръмп, Барак Обама и Джордж У. Буш.

Тоби Кийт става любимец на военната общност от излизането на песента Courtesy of the Red, White and Blue през 2002 г. Патриотична песен някои определят за противоречива, но тя също се превръща в химн за американските войски, които се разполагат в Близкия изток.

Самоопределящ се като демократ трето поколение, Кийт каза за Си Ен Ен през 2010 г., че подкрепата му на военнослужещите няма нищо общо с политическите му убеждения: „Няма нито едно политическо нещо в подкрепата на войските.“